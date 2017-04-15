Генпрокуратура Украины проверяет сообщения о выезде экс-бойцов «Беркута» в Россию

Генеральная прокуратура Украины проверяет информацию о выезде в Россию четверых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут». «Эта информация проверяется… Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они уехали в Россию, нет», — сказал прокурор Александр Ковальчук каналу «112 Украина».

Ранее адвокат экс-бойцов Валентин Рыбин рассказал «РИА Новости», что его подзащитные в четверг, 13 апреля, пересекли украинско-российскую границу и сейчас находятся в России.

Четверо бывших бойцов проходят по делу об акциях протестов в центре Киева в 2014 г. По словам адвоката, они пересекли границу законно, после окончания меры пресечения в отношении них. В Россию, по словам защитника, они уехали в целях безопасности.