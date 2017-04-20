Спасатели возобновили поиски моряков с затонувшего сухогруза в Черном море

Крымские спасатели возобновили поиски моряков затонувшего в Черном море сухогруза «Герои Арсенала», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по РК. Отмечается, что спасательные работы ведутся с 6.00 мск и в них участвуют шесть спасательных судов и 72 человека.

Сухогруз затонул в Черном море 19 апреля около 3.00 мск. Судно с зерном следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию. На борту находился экипаж в составе 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии). Одного человека удалось спасти, погибли трое, остальных членов экипажа продолжают искать.

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