Закон о регулировании детского отдыха будет принят осенью

Закон, регулирующий детский отдых, будет принят осенью. Об этом на президиуме Совета законодателей в Санкт-Петербурге договорились спикер нижней палаты Вячеслав Володин и заместитель министра образования и науки Павел Зенькович.

Зенькович рассказал, что законопроект, регулирующий работу детских лагерей и организаций в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу. По его словам, законопроект «О совершенствовании госрегулирования детского отдыха» подготовлен министерством и прописывает механизмы межведомственного взаимодействия, механизмы отправки детей на отдых из одного субъекта в другой.

«Мы согласуем законопроект в ближайшие время и отправим его в правительство, он уже разослан в 60 субъектов», - объяснил Зенькович. Чиновник заверил, что летний сезон 2017 г. не будет провален, к нему готовы все субъекты. Принять необходимые поправки в законодательство получится не ранее чем в осеннюю сессию, даже если правительство внесёт его в мае, отметил Володин.