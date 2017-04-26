«Левада-центр» прокомментировал реакцию Кремля на опрос о Медведеве

Директор «Левада-центра» Лев Гудков заявил в комментарии изданию «Фонтанка.ру», что ждет извинений от пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

Ранее РБК со ссылкой на апрельский соцопрос «Левада-центра» сообщил, что почти половина россиян в той или иной степени выступают за отставку Медведева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проанализируют соцопрос о снижении доверия к Медведеву.

Впоследствии Тимакова заявила, что Медведев не придает особого значения данным опросов, которые являются политически ангажированными. «Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу», - сказала она.

Директор «Левада-центра» полагает, что такая реакция является признаком неуверенности власти. «Я видел эти комментарии. Лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это «политический заказ». Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал. О заказе сказала Тимакова», - высказал свою позицию Гудков.