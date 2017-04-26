Тимакова не планирует вступать в заочную полемику с «Левада-центром»

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова заявила, что не собирается вступать в заочную полемику с руководством «Левада-центра», который ранее опубликовал опрос о рейтинге Дмитрия Медведева. Об этом она сказала в комментарии телеканалу «Дождь».

Ранее РБК со ссылкой на апрельский соцопрос «Левада-центра» сообщил, что почти половина россиян в той или иной степени выступают за отставку Медведева. По данным исследования, доверие к главе правительства за год снизилось до 33% (с 53% в мае 2016 г.).

Тимакова, комментируя соцопрос, заявила, что премьер-министр не придает особого значения данным опросов, «особенно проведенных «Левада-центром» по вполне определенному политическую заказу» (цитата по «Интерфаксу»).

Директор «Левада-центра» Лев Гудков впоследствии сообщил журналистам, что ждет извинений от пресс-секретаря премьера. «Я видел эти комментарии. Лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это «политический заказ». Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал. О заказе сказала Тимакова», - подчеркнул он (цитата по «Фонтанке.ру»).