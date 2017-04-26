Суд арестовал имущество бывшего главы Марий Эл

Басманный суд арестовал имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его мачехи, это решение было принято 20 апреля, сообщил адвокат фигуранта Сергей Севрук. «Арестовано почти все имущество Леонида Игоревича», – заявил он.

Под арест попали три квартиры Маркелова: две в Йошкар-Оле и одна в центре Москвы, а также два объекта недвижимости его мачехи. Информации о том, что суд арестовал какие-либо финансовые счета бывшего главы Марий Эл и его семьи, у адвоката нет.

Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки в 235 млн рублей. По словам защитников, экс-губернатор сотрудничает со следствием, он также дал показания, однако вину не признает.