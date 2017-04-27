В Минобороны подтвердили, что корабль «Лиман» Черноморского флота затонул

По официальным данным Минобороны России, корабль «Лиман» Черноморского флота затонул, получив пробоину в результате столкновения с другим судном. Инцидент произошел в четверг в Черном море в 40 км северо-западнее пролива Босфор.

В четверг в 40 км северо-западнее пролива Босфор в Черном море он получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

В Министерстве обороны опровергли сообщения западных СМИ о том, что есть пропавшие без вести среди экипажа. В Минобороны заявили, что все члены экипажа живы и здоровы.