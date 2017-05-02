Путин предложил Меркель обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

Президент России Владимир Путин предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обсудить ситуацию на Украине и в Сирии.

«Конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам, я имею в виду Украину, Сирию, может быть, другие какие-то регионы», - сказал Путин в Сочи на переговорах с Меркель.

Президент поблагодарил канцлера за то, что она нашла возможность приехать в Россию и проинформировать о том, как идет подготовка к саммиту «большой двадцатки» в Гамбурге.