Жириновский рассказал, когда Кремль назовет преемника

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «кандидат от Кремля» на президентских выборах будет назван в декабре. Жириновский отметил, что пока неизвестно, будет ли Владимир Путин участвовать в выборах. «Еще неизвестно. Вы не торопитесь, вы так всегда торопитесь. А он любит делать оригинальный ход. Но в любом случае, его преемник, его ставленник изначально имеет больше возможностей», – приводит «Дождь» слова депутата.

На вопрос о том, будет ли премьер-министр Дмитрий Медведев назван преемником, Жириновский ответил отрицательно. «Там 10 человек есть, они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под новый год подарочек будет, чтобы вы узнали, кто от них кандидат», — добавил он. Лидер ЛДПР считает, что его шансы на победу «хорошие».