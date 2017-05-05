Семьи жертв «стрелка из Сан-Бернардино» подали в суд на Facebook, Google и Twitter

Семьи трех жертв «стрелка из Сан-Бернардино» подали в суд на Facebook, Google и Twitter за то, что эти компания позволяют террористам «Исламского государства» (запрещено в России) «процветать» в соцсетях и на YouTube, сообщает Reuters. В Сан-Бернардино 2 декабря 2015 г. супруги Саид Фарук и Тэшфин Малик открыли огонь в центре помощи людям с ограниченными возможностями Inland Regional Center. В результате 14 человек погибли, 21 получил ранения. Оба стрелка были убиты. Ответственность за происшедшее взяло на себя ИГ. Истцы считают, что ответчики допускают свободную пропаганду ИГ в соцсетях, «осознанно и безответственно» допуская создание террористами аккаунтов. Таким образом они оказали этой группировке «материальную поддержку» и сделали возможными подобные теракты, считают семьи погибших. Они убеждены, что без Twitter, Facebook и Google (YouTube) взрывное развитие ИГ за последние несколько лет было бы невозможным.

Представители Twitter и Google от комментариев отказались, связаться с Facebook агентству не удалось.

Федеральные законы США во многом освобождают интернет-компании от ответственности за контент, который выкладывают пользователи, напоминает Reuters. В последние годы в суды поступил ряд исков, податели которых пытались привлечь соцсети к ответственности за совершенные теракты, но пока ни один из судебных процессов не прошел дальше предварительной стадии.