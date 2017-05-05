Путин дал времени до сентября на разработку плана по достройке объектов «СУ-155»

Президент Владимир Путин дал поручение до 1 сентября 2017 г. представить меры по завершению строительства объектов «СУ-155». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, поручение сформулировано по итогам пленарного заседания медиафорума региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», прошедшего в Санкт-Петербурге в апреле. Тогда Путин пообещал, что жилые дома, которые не достроил девелопер, закончат в 2018 г., этот процесс взят им на контроль.

Президент ранее говорил, что проблема с недостроенными домами, в финансировании сооружения которых принимали участие дольщики, является общей для всей страны. «Проблема возникла из-за недостаточной отрегулированности этой сферы деятельности - привлекают деньги граждан, а потом оказываются несостоятельными», - объяснял тогда он, отмечая, что «есть еще и жульничество» в строительной сфере. Он назвал необходимым «гарантировать права граждан», чьим доверием нельзя злоупотреблять, и призвал к применению механизмов долевого строительства, давно известных в мире.

Решение о санации «СУ-155» было принято в конце 2015 г., основным санатором стал банк «Российский капитал». Долги «СУ-155» на сентябрь 2015 г. только перед банками достигали 30 млрд руб. Затраты на завершение 155 недостроенных объектов (из них 147 – жилые дома) «СУ-155» оценивались в 39 млрд руб., число дольщиков - в 39 000.