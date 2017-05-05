От штаба Навального потребовали покинуть московский офис

Собственники московского офиса потребовали от федерального штаба Алексея Навального завтра, 6 мая, покинуть помещение. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков.

Он отметил, что за прошедшую неделю собственники помещений расторгли договоры аренды с шестью региональными представительствами во Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре. «И вот 10 минут назад юристы собственника пришли в федеральный штаб кампании в Москве и потребовали от нас съехать завтра», – добавил он.

По словам Волкова, во Владимире прекращение аренды офиса объяснили тем, что против отца собственника «угрожали возбудить уголовное дело», а в Волгограде собственник помещения сказал «ребята, извините, на меня так давят, что не могу больше держаться». Ранее Волков сообщил, что к координатору предвыборного штаба во Владивостоке Софии Кривцовой пришли с обыском, чтобы «допросить ее в качестве свидетеля» по делу о нападении на сотрудника полиции во время митинга 26 марта. В ходе обыска была изъята техника.