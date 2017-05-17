ВОЗ назвала страну с наибольшим процентом убийств на число населения

Самое высокое процентное соотношение убийств к численности населения в мире наблюдается в Гондурасе – 85,7 убийства на 100 000 жителей. Таковы данные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В докладе организации говорится, что на втором месте «рейтинга» Сальвадор (63,2 убийства на 100 000 человек), на третьем месте - Венесуэла (51,7). В топ-10 входят в основном государства Латинской Америки и Карибского бассейна – Колумбия (48,8), Белиз (37,2), Гватемала (36,2), Ямайка (35,2), Тринидад-и-Тобаго (32,8), Бразилия (30,5) и Доминиканская Республика (30,2).

«Уровень убийств в Латинской Америке значительно выше, чем в других регионах мира, можно сказать, что четверть мировых убийств происходит в Америке, хотя там живет только 10% мирового населения», — приводятся в докладе слова координатора по анализу здоровья и смертности ВОЗ Колина Матэрса.

Однако в списке лидеров нет Мексики, где власти ведут жестокую борьбу с многочисленными наркокартелями.