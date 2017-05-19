ФОМ: 80% россиян рассчитывают на участие Путина в президентских выборах 2018 года

Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», 80% россиян надеются, что Владимир Путин будет участвовать в выборах президента в 2018 г. При этом 9% думают, что Путин не будет вновь баллотироваться в президенты, еще 12% – затруднились ответить.

В случае, если президент откажется участвовать в выборах, 46% россиян заявили, что воспримут его решение отрицательно, 35% – без особых эмоций, 14% – положительно.

По данным социологов, выросла доля россиян, которые считают, что Путин сейчас справляется с обязанностями президента лучше, чем в течение первых двух сроков работы на этом посту (42% против 16% в 2013 г.). О том, что он выполняет свою работу так же, как и прежде, сказали 35% россиян (56% в 2013 г.). Негативную оценку, как и раньше, дают 16%.

33% респондентов относятся к президенту лучше, а 42% так же, как в 2000 г., когда он впервые стал президентом, хуже к нему стали относиться 16% респондентов, выяснили социологи.

Согласно опросу, 70% россиян положительно восприняли тот факт, что в 2012 г. В.Путин вновь был избран президентом России, 19% - безразлично, 6% - отрицательно. Две трети россиян (63%) говорят, что деятельность В.Путина на посту президента соответствует тому, что лично респондент ожидал от него в 2012 г. (не соответствует - 24%, затруднились ответить - 13%).

В своих действиях Путин в первую очередь руководствуется мнением граждан, уверены 52% респондентов (в 2013 г. - 44%). О том, что мнение населения для Путина это не самое главное, сказали 37% россиян (в 2013 г. - 42%). Затруднились ответить 11% опрошенных.

32% россиян высказали мнение, что наиболее серьёзные перемены в стране, как к лучшему, так и к худшему, происходят благодаря Путину, а 21% - что в силу не зависящих от него причин. Еще около трети (30%) полагают, что перемены к лучшему - благодаря Путину, а к худшему - в силу не зависящих от него причин.

Опрос ФОМ был проведён 13-14 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.