Авария в Самаре оставила без воды более 70 000 человек

В Самаре крупная авария на водопроводе оставила без холодной воды более 70 000 человек, заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

При проведении земляных работ поврежден водовод диаметром 700 мм. «В результате в Красноглинском районе Самары приостановлено холодное водоснабжение 11 социально-значимых объектов и 673 жилых домов с населением более 72 900 человек, из них свыше 12 200 детей», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе компании «Самарские коммунальные системы» заявили, что авария произошла в 15:40 мск.