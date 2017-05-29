Facebook раскритиковал германский законопроект о миллионных штрафах для соцсетей

Facebook не согласен с предложением штрафовать его за неудаление разжигающего ненависть контента. Как сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на Wirtschaftswoche, это говорится в отзыве компании на законопроект министра юстиции Германии Хайко Мааса. Законопроект, направленный на борьбу с распространением ненависти в интернете, предлагает обязать соцсети удалять «очевидно незаконное содержимое» в течение 24 часов. В сложных случаях срок может быть продлен до 7 дней. За нарушение закона интернет-компании предлагается штрафовать на суммы до 50 млн евро, передает DW.

Ответственность за борьбу с враждой и ненавистью, а также с фейковыми новостями должны нести не соцсети, а государство, которое не должно перекладывать на частные компании свои просчеты, считают в Facebook. От выполнения этой общественной задачи государство не может уклоняться, говорится в заявлении компании. Предлагаемые размеры штрафов в Facebook считают «непропорциональными».