Космонавт Олег Новицкий и астронавт ЕКА Том Песке вернулись на Землю

На Землю вернулся спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-03». На его борту экипаж из двух человек.

«Есть посадка», - написано на большом экране в зале Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

Спускаемая капсула приземлилась в 147 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулись российский космонавт Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке.