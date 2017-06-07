Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание в соцсетях «групп смерти»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за побуждение детей к суициду.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Автором инициативы является Ирина Яровая. Поправки ужесточают ответственность за доведение до самоубийства, дополняя УК РФ новыми статьями. Речь идет, в частности, об уголовной ответственности за создание в интернете так называемых «групп смерти». Яровая предложила считать преступлением вовлечение детей в «смертельно опасную деятельность».