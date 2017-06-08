Экс-директор ФБР: «Никаких сомнений», что Россия вмешивалась в выборы в США

Бывший директор ФБР Джеймс Коми, выступая на слушаниях в комитете по разведке сената, заявил: у него нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США в 2016 г. Председатель комитета задал ему несколько вопросов, есть ли у него сомнения, что Россия, российское правительство вмешивались в выборы, в частности, что именно по указанию российских властей были взломаны серверы национального комитета демократической партии. На все вопросы Коми ответил, что у него нет таких сомнений.

Коми рассказал, что узнал о «кибервмешательстве России» в конце лета 2015 г., и речь шла о фишинговой атаке на «сотни, возможно, тысячи» субъектов, связанных с выборами в США. По его словам, злоумышленникам удалось похитить информацию.