Джеймс Коми объяснил, почему стал делать записи после встреч с Трампом

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил на слушаниях в сенатском комитете по разведке, что президент Дональд Трамп и Белый дом распространяли ложь о нем и ФБР, «меняя» свои объяснения о причинах его увольнения. Во время личных встреч Трамп, по словам Коми, неоднократно говорил ему, что тот отлично работает, и высказывал надежду, что директор бюро продолжит выполнять свои обязанности. Но затем «администрация решила оклеветать меня и, что важнее, ФБР, заявляя, что в организации все пришло в беспорядок». «Это ложь, обычная, простая ложь», – сказал Коми.

В своем заявлении для комитета, опубликованном в среду, он сообщил, что за четыре месяца общался с Трампом девять раз – трижды один на один и шесть раз по телефону. Между тем, с Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим он встречался не более двух раз. После первой же встречи с Трампом 6 января Коми стал делать записи о них. На вопрос почему, он ответил: «Из-за комбинации факторов – обстоятельств, темы встреч и конкретной личности». По словам Коми, он решил, что Трамп впоследствии может публично лгать о том, о чем были эти встречи, поэтому решил подробно записывать, что же на них происходило и говорилось.