Парламент Японии принял закон о праве императора на отречение

Верхняя палата парламента Японии приняла закон, позволяющий действующему императору Акихито отречься, сообщает АР. Нижняя палата поддержала эту инициативу 2 июня. Законопроект был разработан правительством после того, как в августе прошлого года император в телеобращении к нации дал понять, что по возрасту и состоянию здоровья хотел бы передать престол наследнику. Сейчас Акихито 83 года.

Закон касается исключительно Акихито и его наследника, 57-летнего крон-принца Нарухито, и не создает прецедента для последующих императоров, а также не решает проблему недостатка наследников мужского пола и сокращения численности императорской семьи, отмечает Kyodo. После его вступления в силу правительство будет обязано обеспечить плавный переход власти к Нарухито. Также в документе прописан статус Акихито после отречения. В правительстве предпочтительным сроком отречения считается декабрь 2018 г., когда действующему императору исполнится 85 лет.

Если Акихито отречется, это будет первое за 200 лет отречение японского монарха. Kyodo отмечает, что из 124 императоров от власти отреклись примерно половина. Последним это сделал император Кокаку в 1817 г., но принятый в 1889 г. и до сих пор действующий закон допускает только посмертную передачу власти наследнику мужского пола.