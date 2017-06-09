Кремль поддерживает законопроект о реновации с учетом поправок

Администрация президента поддерживает законопроект о реновации в том виде, в каком он подготовлен ко второму чтению с учетом поправок, которые 9 июня раздадут в зале заседаний Госдумы. Это ТАСС заявил полпред президента в палате Гарри Минх. «У нас сейчас по тому тексту, который обсуждался и который будет приниматься во втором чтении, претензий нет», - добавил он.

Второе чтение законопроекта о реновации намечено на 9 июня, первое было в апреле, с тех пор к законопроекту были предложены поправки, а 6 июня в Думе прошли слушания по этой теме. В пятницу у Думы проходит стихийная акция протеста против принятия этого закона.