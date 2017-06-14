Володин прокомментировал идею создания совета блогеров при Думе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает сомнительной идею создать при палате совет блогеров, особенно, если те потребует оплаты их работы. Как передает «Интерфакс», так он прокомментировал идею 21-летнего депутата от ЛДПР Василия Власова - самого молодого депутата нынешнего созыва - создать такой совещательный орган с участием популярных блогеров для выработки грамотного взаимодействия депутатов с гражданами в интернете.

«Видеоблогеры сейчас - это, в том числе, и бизнес. Вы определитесь, как вы хотите их вовлечь в эту работу. Если это будет у них по убеждению и по душе им будет комфортно работать с депутатами и доносить то, что вы хотели бы, до молодежи через их возможности, - это один разговор, а если ценники выставят, то - другой. Я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними», - сказал Володин на пленарном заседании 14 июня. Он призвал депутатов вносить конкретные предложения, а не декларировать намерения.

По сведениям Володина, в Думе «есть те, кто очень популярен в соцсетях, они смеются, потому что мы понимаем с вами, что это должна быть системная работа, которая под собой должна иметь основу». Также он напомнил о существовании молодежного парламента, который мог бы предоставлять молодым видеоблогерам возможности участвовать в принятии и выработке политических решений. «Давайте делать так, чтобы эта структура была для них привлекательна, либо предложите какие-то иные варианты, но, опять же, нам надо прорабатывать это», - сказал спикер.

«Перспектива развития - в робототехнике, создании искусственного интеллекта, и мы с вами в ближайшее время через несколько лет будем принимать закон об отношениях человека и робота, за этим будущее. К этому тоже надо подходить взвешенно», - добавил Володин.