Путин: революционных открытий на прошедшей прямой линии не было

Президент России Владимир Путин заявил, что революционных открытий на прошедшей прямой линии не было, хотя в ходе прямого общения он узнал что-то новое. «Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», — сказал Путин в программе НТВ «Итоги недели».

«Конечно, многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что действительно подчас очень сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой, но это совершенно не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах совсем не работают», — добавил президент.

Он отметил, что эта работа видна не всегда. «Ведь обращаются только те, кто не решил свою проблему, а ведь у огромного количества людей получается, и это обеспечивают руководители как раз и регионального, и муниципального уровня. Поэтому я уж не сказал бы, что все только в ручном управлении, в ручном режиме делается, хотя мы видим иногда и вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента», — пояснил Путин.