Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Тульской области

В Тульской области микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Инцидент произошел на федеральной трассе «Дон». В результате ДТП один человек погиб и девять пострадали, в том числе трое детей.

«Всего в микроавтобусе находилось 15 пассажиров и два водителя. От полученных тяжелых травм скончался один из пассажиров микроавтобуса, находившийся на переднем сидении рядом с водителем. Также пострадали девять человек, в том числе трое детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в больницы Венева Тульской области и Ступино Московской области. Один подросток (15 лет) направлен в Тульскую областную детскую больницу, двоим несовершеннолетним помощь была оказана на месте происшествия.

«Грузовик был без полуприцепа с краснодарскими номерами», — добавил собеседник агентства. На месте дорожно-транспортного происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и врачи. Обстоятельства ДТП уточняются.