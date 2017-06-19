МИД России назвал актом агрессии сбитый США сирийский истребитель

Удар США по истребителю ВВС Сирии – акт агрессии и помощи террористам, заявил в понедельник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Что это, как не акт агрессии, не действие в прямое нарушение международного права, – сказал Рябков журналистам в Москве. – Это, если хотите, помощь тем террористам, против которых борются США, заявляя о том, что они проводят антитеррористическую политику».

«Я думаю, что этот удар надо рассматривать прежде всего как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права. Независимо от того, кто находится у власти в Вашингтоне, люди там привыкли к тому, что есть определенные нормы, обстоятельства, которые позволяют им смотреть свысока, пренебрежительно и в некоторых ситуациях просто откровенно игнорировать азы международного поведения», – подчеркнул Рябков.

Накануне, 18 июня, истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet коалиции США против (запрещенного в России) «Исламского государства» сбил в Сирии самолет Су-22 правительственных ВВС Сирии. Власти Сирии утверждают, что сбитый самолет атаковал в Ракке позиции ИГ. Коалиция же утверждает, что удар наносился по сирийской оппозиции, а именно бойцам Сирийских демократических сил под городом Табка. «Коалиция не намерена вступать в конфликт с сирийским режимом, российскими или союзными им провластными силами, однако оставляет за собой право защищать свои и союзные силы от каких бы то ни было угроз», – говорится в заявлении коалиции.

Перед ударом по сирийскому самолету коалиция связалась по телефону с российскими военными, передавало агентство Reuters. Инцидент над Сирией стал первым случаем поражения вражеского самолета в боевых условиях силами ВВС США c 1999 г.