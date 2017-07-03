Мосгорсуд до осени оставил под арестом бывшего главу Марий Эл Маркелова

Мосгорсуд отказался освободить из сизо бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова. Его обвиняют в получении взятки в размере 235 млн руб., передает «РИА Новости». Маркелов находится в сизо «Лефортово».

Суд также признал законным продление ареста его предполагаемой сообщницы Наталии Кожановой.

Ранее СКР возбудил против Маркелова и его предполагаемых соучастников уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве».