МИД: Российские дипломаты занимаются судьбой попавшего в плен на Украине россиянина

Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева. Как передает ТАСС, это заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что публикации в СМИ и заявления представителей партии «Яблоко» о том, что министерство не занимается Агеевым, не соответствуют действительности.

Минобороны России ранее опровергло информацию Русской службы ВВС о том, что в Луганской области попал в плен российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. ВВС сообщила об этом, ссылаясь на источники в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы которой и взяли в плен предполагаемого «разведчика». Снимки паспорта и военного билета Агеева опубликовала в Facebook журналист украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. По данным ВВС, он передан службе безопасности Украины. По версии Минобороны России, Агеев не поступал на контрактную службу, а со срочной службы давно уволился.

Официально признавать Агеева действующим российским военнослужащим Москва не станет, но вытаскивать его из плена будут так же, как и Евгения Ерофеева и Александра Александрова, попавших в плен под Луганском, осужденных в Киеве и затем обмененных на Надежду Савченко, сказал источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России. 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры по защите прав Агеева.