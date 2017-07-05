Republic: в Лондоне умер бизнесмен Владимир Щербаков

Как сообщает Republic, бизнесмен Владимир Щербаков умер в Лондоне. Об этом изданию рассказал знакомый бизнесмена и подтвердил его бывший бизнес-партнер. Знакомый Щербакова сказал, что бизнесмен покончил с собой.

В городской полиции изданию не смогли подтвердить смерть Щербакова, в Скотленд-Ярде пояснили, что не могут без адреса подтвердить или опровергнуть инцидент. В City of London Police, запросив дополнительные сведения, не смогли оперативно прокомментировать информацию издания.

Щербаков является совладельцем БВА-банка, ранее он был объявлен в розыск по делу о выводе миллиардов рублей за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака. В начале июля «Коммерсантъ» сообщил, что МВД прекратило расследование из-за «отсутствия состава преступления», а сделки были признаны реальными.

Republic называет Щербакова «бенефициаром» как нынешней, так и предыдущей кассовой реформы. По данным издания, компания «Рик», аффилированная с Щербаковым, получила лицензию ФСБ на производство фискальных накопителей – основного элемента для онлайн-касс.

В начале марта бенефициаром компании «Рик» Щербакова называл и депутат Госдумы Андрей Луговой. С бизнесменом аффилированы также компании ЗАО «Атлас-карт» и ЗАО «Безант», сообщал РБК со ссылкой на заявление депутата. Тогда же депутат подчеркивал, что бизнесу приходится покупать фискальный накопитель вдесятеро дороже себестоимости. Он добавлял, что 8-й центр ФСБ сертифицировал единственный образец фискального накопителя для новых касс и «определенные деятели» обогащаются, пользуясь пробелом в законе о переходе бизнеса на новую кассовую технику.