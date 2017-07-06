Россия призвала исключить применение военных мер в отношении КНДР

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков призвал воздержаться от применения оружия в отношении Северной Кореи. «Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена», - приводит «Интерфакс» его заявление на экстренном заседании СБ ООН по КНР.

Дипломат отметил, что ситуация с пуском КНДР баллистической ракеты 4 июля требует уточнения. Он еще раз подчеркнул, что, «по информации министерства обороны России, которая получена из объективного, технического контроля систем наблюдения, установлено, что параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности». В США считают, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете. Лидер КНДР Ким Чен Ын, лично наблюдавший за запуском, квалифицировал его как подарок янки на День независимости и уточнил, что ракета может нести ядерный заряд.

Россия также выступила против размещения на полуострове комплексов противоракетной обороны THAAD, поскольку система «наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не служит достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе на основе неделимой безопасности», - уточнил Сафронков.