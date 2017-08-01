Организатор акций пенсионеров против Навального в Краснодаре назвал цель организации

«Отряды Путина» не получают за нападения на штаб Алексея Навального в Краснодаре ни денег, ни иных вознаграждений, организация не связана с Кремлем, а ее главная цель – убедить Владимира Путина пойти на четвертый президентский срок. Это Русской службе ВВС заявил лидер «Отрядов» Марат Динаев. Соратники Навального сообщали о двух нападениях «Отрядов Путина» на штаб политика в Краснодаре за июль. 31 июля активисты «Отрядов» заколотили вход в помещение.

ВВС напоминает, что всего таких нападений было уже 12, большинство участников акций – пенсионеры. Динаев рассказал телекомпании, что инициативная группа «Отряды Путина» появилась в 2013 г., она активно поддерживает Путина и борется с оппозицией. Главная цель организации – добиться, чтобы Путин оставался во главе государства до 2024 г. После этого попробовать себя в политике будет можно и другим людям с президентскими амбициями, считает Динаев.

Проект «Настоящее время» недавно напоминал, что в начале 2000-х гг. бизнесмен Динаев организовал в Краснодаре фонд «Социальная справедливость», целью которого была заявлена «классовая борьба с кровопийцами от власти». В акциях фонда задействовались пенсионерки, которые в разное время агитировали за избрание Динаева а краевое заксобрание и критиковали тогдашнего губернатора Александра Ткачева, защищали Ткачева от нападок, срывали мероприятия бывшего депутата Госдумы от Кубани Сергея Обухова, теперь переключились на Навального. Опрошенные проектом эксперты разошлись во мнениях, кто стоит за Динаевым. Высказывалось мнение, что он действует сам по себе и просто зарабатывает деньги, и мнение, что его курируют власти Кубани.

«Настоящему времени» Динаев рассказал, что у него три «Отряда Путина», в одном – пенсионерки, в двух других – молодежь. Он устраивает эти акции, чтобы вести политическую борьбу современными методами, которые оказались безотказными. По его словам, его организации уже 20 лет, 15 лет она занимается политикой.