Путин потребовал ограничить 10 сутками внеплановые проверки компаний

Внеплановые проверки компаний следует ограничить сроком в 10 суток, заявил президент Владимир Путин. Как сообщает «Прайм», речь об этом зашла на совещании по инвестпроектам на Дальнем Востоке. Про внеплановые проверки президент заявил, что «они сейчас длятся бесконечно долго». «Это надо прекратить», - потребовал он. Также он считает, что количество внеплановых проверок предпринимателей должно быть сокращено до 30% от числа плановых.

Путин также считает, что предпринимателей не следует заключать под стражу, если в их отношении не ведутся активные следственные действия, передает ТАСС. «Часто при обращении в суд за продлением [меры пресечения] представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется, что предпринимаются следственные действия. Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены», - заявил он. По его словам, «это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон». «Главное, чтобы решения были приняты оперативно», - добавил он.

Путин напомнил, что действующие законы предусматривают особый порядок проведения следствия в отношении предпринимателей. «Но правоохранительные органы часто обходят эту статью путем возбуждения дел по другим статьям, в том числе по мошенничеству, и следствие ведется очень долго», - сказал он. В связи с этим следователи регулярно просят продлить срок ареста подозреваемого.

Также президент заявил, что бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих участников в суде. Он напомнил, что для защиты прав предпринимателей создан институт бизнес-омбудсмена. Борису Титову и его сотрудникам, а также Торгово-промышленной палате, «Опоре России», «Деловой России» надо дать право защищать интересы членов этих организаций в судах, сказал Путин. «Это, если требуется, можно прописать в законе», - уточнил Путин. «Имеется в виду не подавать коллективные иски или иски в интересах неограниченного круга лиц, но представлять интересны конкретных членов своих организаций - вполне обосновано», - объяснил он. Если для этого нужны поправки в законы, он допускает, что их можно внести. «Это, надеюсь, внесет определенный позитив в рассмотрение дел, связанных с предпринимательской деятельностью либо связанных с нарушением закона в сфере предпринимательства. Это мы сформулируем в отдельном поручении», - цитирует его ТАСС.