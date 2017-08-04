Дипломаты предупредили россиян о нападениях с кислотой в Лондоне

Посольство России в Великобритании предупредило сограждан об участившихся случаях нападения на людей с использованием кислоты. Дипломаты призвали россиян проявлять осторожность, особенно в Лондоне, не ходить по тротуарам рядом с проезжей частью, не подходить к незнакомым машинам, сторониться близко подъезжающих мотоциклистов.

Ссылаясь на данные мэрии Лондона, в 2016 г. в городе было зарегистрировано 455 таких преступлений, а в первые три месяца 2017 г. - 114. Предъявить обвинения полицейские смогли только в 20% случаях, в 37% напавшие так и не были найдены. Мэр города Садик Хан призвал полицию усилить борьбу с нападениями такого типа и попросил суды ужесточить наказания, сообщает дипмиссия.

По статистике, больше всего нападений было в лондонском районе Ньюэм. Однако 31 июля неизвестный на мопеде совершил ограбление с использованием едкой жидкости в фешенебельном районе Найстбридж, рядом со знаменитым универмагом Harrods. Напавший на мопеде плеснул в лицо пешеходу кислотой и скрылся с его вещами, рассказали в посольстве.