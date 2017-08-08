Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов возглавил комитет имущественных отношений

Председатель комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга Александр Семчуков с 8 августа 2017 г. освобожден от должности, он будет работать заместителем председателя комитета имущественных отношений, сообщила пресс-служба петербургской администрации. Комитет возглавит вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

КИО создан в результате объединения комитетов по управлению городским имуществом и по земельным ресурсам в 2015 г., Семчуков возглавил его в июне 2016 г., до этого он работал в петербургском управлении Министерства по налогам и сборам (с 2004 г. Федеральная налоговая служба), которое возглавлял Анатолий Сердюков.

Мокрецов курирует в петербургской администрации экономические и имущественные вопросы, кроме КИО контролирует деятельность комитета по экономической политике и стратегическому планированию и комитета финансов.