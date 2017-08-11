Sun: в Лондоне возник пожар в вагоне поезда метро, двое госпитализированы

В Лондоне в метро возник пожар в вагоне поезда. Дым распространился на станции Oxford Circus. Пассажиров эвакуировали со станции, саму станцию закрыли, сообщает Sun.

Из-за задымления возникла паника, пассажиры выбегали на улицу. Четыре человека обратились за медицинской помощью, двое из них были госпитализированы.

На место происшествия прибыли пожарные. Движение поездов по линии Bakerloo временно приостановлено. Полиция пытается установить причину возникновения пожара.