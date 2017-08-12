МИД: россияне не пострадали в крупной железнодорожной катастрофе в Египте

Граждане России не пострадали в крупной железнодорожной катастрофе, произошедшей накануне на севере Египта, сообщил МИД России. «По информации посольства России в Каире, россиян среди пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Крупнейшая в Египте за много лет железнодорожная катастрофа произошла в окрестностях Александрии 11 августа. При столкновении двух поездов в районе станции Хоршид погибли, по последним данным, 49 человек, более 120 получили ранения. У расследования две основные версии: неисправность подвижного состава и сбой железнодорожной сигнализации.

«В связи с этой трагедией в Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении российского МИДа.