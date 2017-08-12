Сербия получит от России шесть МиГ-29 и 30 танков Т-72Б3

Сербия получит от России 30 танков Т-72Б3, заявил журналистам министр обороны Сербии Александр Вулин. Он напомнил, что поставки танков являются частью военно-технического договора, который заключен между Россией и Сербией.

«Хотел бы еще раз поблагодарить президента России, который выразил уважение и оказал поддержку Сербии. Согласно этому договору мы получим в подарок от России шесть самолетов МиГ-29, 30 танков и боевые машины пехоты», - сказал министр обороны Сербии. «Возможно, мы будем участвовать в "Танковом биатлоне" на своих танках, но сейчас ожидается дотация со стороны России в размере 30 танков Т-72Б3, поэтому мы думаем из их числа выделить те танки, которые будут участвовать в Играх в следующем году», - сказал он.

О том, что Сербия получит от России в безвозмездном порядке шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 легких бронеавтомобилей БРДМ-2, президент Сербии Александар Вучич договорился с министром обороны России Сергеем Шойгу еще в 2016 г. Однако Сербия оплатит трехэтапную модернизацию истребителей до нужных стандартов - она обойдется стране от 180 до 230 млн евро.