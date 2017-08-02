Сербия ждет поставки российских МиГ-29 до конца 2017 года

Сербия расситывает получить от России шесть истребителей МиГ-29 до конца 2017 г. Об этом заявил министр обороны страны Александр Вулин.

Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

«Я понимаю нетерпение, но повторяю, что самолеты поступят до конца года. МиГ-29 будут частью наших вооружений. Какой срок установлен? Сроки соблюдаются, это произойдет до конца года», — сказал он.

По его словам, Сербия в прошлом году получила от России два новых вертолета Ми-17, а вскоре ожидает поступления новых вертолетов H145M от Airbus Helicopters.

«Мы провели ремонт и части нашей транспортной авиации, поступят и МиГ-29. На протяжении нескольких десятилетий их не было, никто и не думал о приобретении новых самолетов, особенно самолетов такого качества и возможностей», — уточнил он.