Лукашенко видит опасность в восстановлении погранзон на российско-белорусской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с отрицательной динамикой развития отношений Белоруссии и России в рамках Союзного государства.

«У нас есть большая перед обществом задолженность по договору о Союзном государстве. Мы многое потеряли на многих направлениях. Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Лукашенко привел в пример восстановление погранзон на границе с Россией. «Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска - то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Белоруссия намерена увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации с 5 до 10 дней. Об этом рассказывал первый замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Виталий Наумчик.

По его словам, также планировалось увеличить срок действия разрешений на временное проживание. «В первую очередь это касается инвесторов. Делается это для создания благоприятных условий для развития инвестиционного климата. Сейчас общий максимальный срок при выдаче разрешений на проживание составляет до года. Мы же хотим для этой категории иностранцев увеличить сроки проживания до двух лет», - приводит «БелТа» его слова.