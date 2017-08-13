СКР завел уголовное дело после убийства полицейского в Ингушетии

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) завело уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) после убийства в Ингушетии замкомандира отдельного батальона патрульно-постовой службы мобильного отряда МВД России. В ночь на воскресенье он вместе со своей семьей ехал в Назрань. Неизвестные обстреляли их автомобиль, мужчина скончался на месте, один из четырех детей получил ранение и был госпитализирован, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – отмечается в сообщении СКР.