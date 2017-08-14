СКР возбудил новые дела по фактам обстрелов жителей Донбасса‍

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, 28 июля, 3 и 4 августа 2017 г. украинские военнослужащие согласно приказам вышестоящих должностных лиц министерства обороны и национальной гвардии Украины произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке городского типа Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области, а также в Петровском районе города Донецка. В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения и разрушен ряд жилых домов.

По данным СКР, украинские военные преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом жителей Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования.