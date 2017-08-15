Путин считает, что администраторы «групп смерти» ничем не отличаются от убийц

Президент России Владимир Путин считает, что администраторы «групп смерти» в интернете фактически являются убийцами. «Послушайте, доводят до самоубийства - это что? Это покушение на жизнь человека», – сказал президент на встрече с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

Путин подчеркнул, что организаторы таких групп «еще и деньги на этом зарабатывают». «Поэтому чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», - добавил он, согласившись с мнением Васильева, что администраторы «групп смерти» действуют даже более изощренно, чем убийцы.

Депутат поблагодарил Путина за то, что он обратил внимание на эту проблему, и сообщил, что «Единая Россия» «намерена включиться в процесс контроля, с тем чтобы этому злу противопоставить правовое препятствие».