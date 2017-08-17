Пожар на складе в Москве ликвидирован

В ГУ МЧС по Москве сообщили о ликвидации пожара на складе на севере столицы. Огонь в здании по адресу ул. Полярная, д. 31а, вспыхнул вечером 16 августа, около полуночи ему был присвоен третий ранг.

Площадь пожара составила 15 000 кв. м. Горели деревянная часть здания и «продукция широкого потребления», которая хранилась на складе. Произошло частичное обрушение кровли.

Для тушения пожара привлекались вертолеты Московского авиационного центра, были задействованы 65 единиц пожарно-спасательной техники и 175 человек. Сведений о пострадавших не поступало.