Пожар на севере Москвы локализован

Огонь на складе автомобильной химии и покрышек в районе Медведково по адресу ул. Полярная, 31а, удалось локализовать, сообщает главное управление МЧС по Москве. Это произошло в 2.45.

Ранее сообщалось, что огонь распространился почти по всей территории склада, площадь возгорания составила 15 000 из 21 000 кв. м. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Информации о пострадавших спасателям не поступало.

Во время пожара внутри здания раздавались хлопки, передавал ТАСС. Сейчас на месте инцидента работает передвижная лаборатория МЧС, проводящая мониторинг состояния атмосферного воздуха на месте пожара. Спасатели сообщают, что превышений коэффициента предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ на месте пожара не зафиксировано. Жителям района ничто не угрожает.