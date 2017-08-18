Полиция Каталонии обезвредила готовивших новый теракт боевиков

Боевики, готовившие новый теракт в Испании, обезврежены в Камбрильсе, в провинции Таррагона, сообщает полиция Каталонии в своем аккаунте в Twitter.

В ходе спецоперации были застрелены четверо боевиков, передает La Vanguardia. По мере ее проведения полиция просила граждан не покидать свои дома и находиться в безопасных местах. Дороги по направлению к Таррагоне перекрыты.

17 августа в Барселоне погибли как минимум13 человек, более 100 пострадали в результате наезда фургона. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». Двое подозреваемых задержаны, но водителю фургона удалось скрыться, сообщала каталонская полиция.