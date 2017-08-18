В испанском Камбрильсе умер задержанный полицией террорист

Единственный боевик, взятый каталонской полицией живым в ходе спецоперации в Камбрильсе, умер от полученных ран, сообщила полиция Каталонии в своем микроблоге в Twitter. Еще четверо террористов были застрелены при задержании. В ходе операции полиция просила горожан не покидать своих домов или безопасных мест, а позже сообщила о проведении нескольких контролируемых взрывов.

Спецоперация по обезвреживанию террористической группы в Камбрильсе происходила в ночь на 18 августа. Полиция Каталонии сообщала, что боевики планировали теракт, аналогичный тому, что произошел накануне в Барселоне. Там в результате наезда фургона погибли 13 человек и более 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

По данным El Pais, в Камбрильсе автомобиль Audi наехал на пешеходов. В ходе операции по задержанию преступников был ранен полицейский и шесть горожан, отчитывалась полиция. Правоохранители проверяют террористическую версию инцидента в Камбрильсе и его связи с терактом в Барселоне и Альканаре.