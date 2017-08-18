МВД Каталонии: Нападение на Камбрильс связано с терактом в Барселоне

Наезд автомобиля Audi на людей в курортном испанском городке Камбрильс связан с терактом в Барселоне, сообщил министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн радиостанции RAC1. Какая именно связь существует между двумя трагическими событиями, он не пояснил, передает Associated Press.

17 августа в Барселоне в толпу людей въехал белый автофургон. В результате 13 человек погибли, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Двое подозреваемых были задержаны. Водителю фургона удалось скрыться.

В Камбрильсе обошлось без жертв, ранены 6 человек, один из которых полицейский. Четыре боевика были ликвидированы в ходе операции по задержанию, еще один позже скончался от полученных ран. На всех террористах был пояса шахидов. Позже пояса были взорваны полицией.