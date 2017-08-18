СМИ: исполнитель теракта в Барселоне мертв

Человек, который находился за рулем фургона, протаранившего людей в четверг в центре Барселоны, мертв. Об этом сообщает в пятницу сайт газеты El Pais со ссылкой на источники в полиции.

Ранее СМИ писали, что испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, который, предположительно, находился за рулем фургона во время теракта в Барселоне. М. Укабир является братом задержанного ранее 34-летнего выходца из Марокко Дрисса Укабира. По данным следствия, Д. Укабир арендовал фургон, с помощью которого был совершен теракт в Барселоне.

В четверг в центре Барселоны белый автофургон врезался в толпу. Инцидент произошел в районе пешеходной улицы Рамбла, полиция назвала наезд терактом. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Его жертвами стали 13 человек, еще более 100 получили ранения.