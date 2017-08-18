Путин предложил создать в Херсонесе «российскую Мекку»

В Херсонесе надо создавать «русскую Мекку», так как он стал базой и основой для укрепления русской государственности, считает президент России Владимир Путин.

«Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства», - заявил Путин в ходе встречи с учеными в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Он отметил, что объединение состоялось на базе единого рынка, общего языка, общей веры и власти князя.

«Вот четыре главные составляющие, которые привели к созданию (...) единого национального Русского государства и, по сути, русской нации. Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности», - заявил Путин.