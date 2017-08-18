СМИ: глава управления по связям с общественностью Белого дома может покинуть свой пост

Свой пост может покинуть глава управления по связям с общественностью Белого дома Джордж Сифакис, сообщает в пятницу газета Politico со ссылкой на источники.

По данным источников издания, близких к администрации американского президента, Белый дом начал подыскивать замену Сифакису в начале августа.

Этот пост Сифакис занял в марте. После победы президента США Дональда Трампа на выборах 2016 г. он был назначен на работу в министерство торговли.

Ранее Сифакис занимал пост помощника экс-президента США Джорджа Буша-младшего.